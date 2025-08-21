Abone ol: Google News

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu aşık oldu! Yeni sevgilisini sosyal medya hesabından paylaştı

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan ilan-ı aşk geldi, Yeni sevgilisiyle pozlarını sosyal medyada yayınlayan Talu, gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 21.08.2025 09:58
Bir dönem haber spikerliğiyle dikkat çeken daha sonra mesleğini bırakıp şarkıcı ve oyuncu olamya karar veren Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu, artık sosyal medyanın yeni fenomenlerinden.

SEVGİLİ YAPTI

21 yaşındaki Derin Talu, son Instagram paylaşımında aşkını ilan ederek, yeni sevgilisiyle karelerini sevenlerinin beğenisine sundu.

İSMİNİ VERMEDİ

Talu'nun paylaşımı sonrası adını sır gibi sakladığı gizemli sevgilisinin kimliği merak konusu oldu. Talu'nun Instagram pozlarında sevgilisinin sosyal medya hesabını etiketlememesi dikkat çekti.

Sevgilisinin ismini neden etiketlemediğini de açıklayan Talu, 'Ortak karar' şeklinde cevap verdi.

