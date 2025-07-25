Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu yine açıklamasıyla gündem oldu: "Fakir sevgilim oldu"

Eski spiker yeni şarkıcı Defne Samyeli’nin 2011 yılında Eren Talu ile sonlandırdığı evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, artık sosyal medyanın en ünlü fenomenlerinden.

Özel hayatıyla sıkça gündeme gelen 21 yaşındaki Talu, YouTube kanalında ise takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

"FAKİR SEVGİLİM OLDU"

"İlişkilerimde en ünlü hep bendim" diyen Derin Talu, "Size değer vermeyen erkekten kaçının" şeklinde tavsiyelerde bulundu. Genç fenomen, "Hiç fakir birisiyle sevgili oldun mu?" sorusuna "Oldum" yanıtını verirken, sözlerine devamla, "Fakir sevgilim olmak istiyorsanız yanlarıma yazabilirsiniz" dedi.

Derin Talu, bir takipçisinden gelen "Kaç kilosun?" sorusuna, "En son baktığımda 63 falandım, şu an belki 64'tür." yanıtını verdi.