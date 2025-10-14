Defne Samyeli'nin mini elbiseli kombini gündem oldu! Kızlarından veto yedi

Defne Samyeli'nin 2011’de ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen Derin Talu ve Deren Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

DOĞUM GÜNÜ KOMBİNİ

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziğiyle adından söz ettirmeye devam eden Defne Samyeli, doğum günü kombiniyle dikkat çekti. Partiye turuncu süper mini elbise ve çizgili gömlek kombiniyle giden Defne Samyeli'ye kızlarından yorum gecikmedi.

KIZLARDAN VETO

Deren Talu, annesinin kombinini görünce "Ben bu kombine izin vermezdim." dedi. Defne Samyeli de "Ben abartmış mıyım ki? Yoo sadece bunları giydim." karşılığını verdi.

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı pozlarla Tanalp Tokgöz ile aşk yaşadığını ilan etmişti. Talu, sevgilisinin ailesiyle tanışarak ilişkideki ciddiyetini göstermişti. Kızının ilişkisi hakkında konuşan Defne Samyeli, "Genç bir kız, gayet güzel yaşına uygun, saygı duyduğum bir ilişki yaşıyor. Derin’in sanki çok farklı ve marjinalmiş gibi sunulduğu şeyler oluyor. Biz ailece sosyal medyada çıkan haberlere takılmıyoruz." demişti.