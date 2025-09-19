Defne Samyeli'nin yazı bitmedi! Yeni bikinili kareleri var

Artık oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinde ilerleyen eski Türkiye güzeli Defne Samyeli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim, estetik iddialarıyla gündeme gelmişti. Güzellik sırrının yüz yogası olduğunu söyleyen Samyeli'nin kalça protezi ve yüz askısı gibi işlemler yaptırdığını iddia edilmişti.

YAZ DEVAM EDİYOR

Defne Samyeli şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti. Eylül sonuna gelmemize rağmen yaza veda edemeyen Samyeli, peş peşe bikinili pozlarını yayınladı.

Bodrum’un sıcak güneşi ve mavi sularının tadını çıkaran Samyeli, deniz ve güneşin keyfini sürmeye devam ediyor. Ünlü isim, tatil anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Takipçileri, Samyeli'ni yine beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.