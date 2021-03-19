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    Demet Akalın: Serenay insan değil

    Demet Akalın, Serenay Sarıkaya'yı değil Maldivler'de çektirdiği fotoğrafları beğenmediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 07:36
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    Demet Akalın: Serenay insan değil

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Nişantaşı'nda görüntülendi. Akalın, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları beğenmediği Serenay Sarıkaya’yı bu kez iltifat yağmuruna tuttu.

    "SERENAY'I ÇOK BEĞENİYORUM"

    Serenay Sarıkaya’nın Maldivler’den paylaştığı fotoğraflarda ışığı beğenmeyen ve bunu o karelerin altına yorum yazarak dile getiren ünlü şarkıcı, oyuncuyla ilgili sorular üzerine şöyle konuştu: “Serenay insan mı? Serenay insan değil! Çok beğeniyorum onu, bence ilah yani. Türkiye’de tek.”

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    Demet Akalın: Serenay insan değil #2

    Demet Akalın: Serenay insan değil #3

    Demet Akalın: Serenay insan değil #4

    Demet Akalın: Serenay insan değil #5


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