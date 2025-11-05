Demet Akalın ve Okan Kurt 14. yıllarını kutladı! Özel partiden görüntüler var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Demet Akalın, 2012 yılında dünyaevine girip, 2018'de boşandığı eski eşi ve dokuz yaşındaki kızı Hira'nın babası Okan Kurt ile ilişkilerinin 14. yılını kutladı.

İlişkilerinin 14. yılının şerefine parti düzenleyen ve çılgınlar gibi eğlenen ünlü çift, gecede pasta kesti. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

"SENİ SEVİYORUM MİNİK"

Okan Kurt ile birlikteliklerinin yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla da kutlayan Akalın, Instagram’da paylaştığı karelere “14 yıl bitti vay be! Seni seviyorum minik...” notunu düştü.

Takipçileri de ünlü çifte “Bir ömür boyu mutluluklar” mesajlarıyla yorum yağdırdı.