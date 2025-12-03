Demet Akalın'dan Ebru Gündeş'li nostaljik paylaşım: Dostluk hep baki kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Seneler önce küsen iki şarkıcı Demet Akalın ve Berkay Şahin, yıllar sonra bir araya gelmişti. Şahin ile barışan Akalın, gözyaşlarına hakim olamamıştı.

"İÇİMİZDE UKTEYDİ"

Barışma sonrası ilk kez konuşan Akalın, “Aile dostumuz Berkay içimizde ukteydi. 5-6 senedir görüşmüyorduk. Ben onunla barışmayı istiyordum. Ortam hazırlanınca ona sarılıp koptum." dedi. “Gülben Ergen’le de barışmak ister misiniz?” sorusuna, "Ay yok yok. Şu an o kadar mutluyum ki. Gerek yok." diye yanıt vermişti.

"SENE 2000"

Instagram'ı aktif olarak kullanan isimlerden olan ünlü şarkıcı, yeni gönderisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Akalın, ünlü sanatçı Ebru Gündeş ile olan fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

53 yaşındaki Demet Akalın, "Sene 2000. Gündeş'e albüm için imza atmıştık olması sonra ama dostluk hep baki kaldı" notunun yer aldığı gönderiyi, "Bizde dostluk lafta değil." sözleriyle Instagram'dan paylaştı.