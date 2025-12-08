Demet Akalın'dan İrem Derici paylaşımı! Zeytin dalı uzattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıllardır küs olan, Twitter beğeni nedeniyle araları açılan Demet Akalın ile İrem Derici, yeniden magazin gündeminde yer aldı.

Bir YouTube programına konuk olan İrem Derici, Demet Akalın ile anlaşamadığını ama Sefo ile yaptığı düetin yılın şarkısı olduğunu belirtmişti.

"İREM DAHİL"

Kendisine yapılan bir video editi alıntılayan Demet Akalın'dan bu sözleri söyleyen Derici'ye barışma hamlesi geldi. Akalın yaptığı paylaşımda, "Hepinizi seviyorum İrem dahil." yazdı.

Uzun zamandır devam eden Demet Akalın-Berkay küslüğü de geçtiğimiz günlerde sona ermişti.