Demet Özdemir kırmızı elbisesiyle büyüledi! Instagram’ı sallayan pozuna beğeni yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Reyting rekorları kıran sevilen dizi Eşref Rüya'da Nisan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyadaki aktif halini sürdürüyor.

Her söylediği, her yaptığı olay olan 33 yaşındaki Özdemir, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

KIRMIZI ŞIKLIĞI

Instagram'da 17 milyon takipçisi bulunan oyuncu, kırmızılar içindeki yeni fotoğrafları sevenlerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncunun son gönderisine takipçilerinden kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.