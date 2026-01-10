Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde ABD dönüşü havaalanında gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilip savcıya ifade veren Şeyma Subaşı, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kan ve saç örneği veren Subaşı'nın uyuşturucu testinin sonucu "pozitif" çıktı.

Burak Doğan'ın haberine göre Subaşı'nın test sonucunda; kokain ve metabolitleri Benzoilekgonin ile Metilekgonin bulunduğunu ayrıca ilaç etken maddelerinden Ketamin bulunduğu tespit edildi.

YENİ VİDEO YAYINLADI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Subaşı, sonuçları çıkmadan uyuşturucu kullandığını itiraf eden Subaşı, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Ünlü isim son dönemde yaşadıklarının ardından daha içe dönük ve sorgulayıcı bir süreçte olduğunu belirtti.

"SAMİMİ BİR TÖVBE SÜRECİNDEN GEÇİYORUM"

"Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum" diyen Subaşı, açıklamasında şunları kaydetti:

Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum.



Kendim ve geleceğimle alakalı kararları aldığım büyük bir dönemdeyim.

"YAŞAMAMIZ GEREKEN KADERİ YAŞIYORUZ"

Kameralardan bir süre uzaklaşacağının sinyalini veren isim, "Şu anda ve her zaman odağım, sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık ve inançla ve sorumlulukla yaşamak, zaten bu hep böyleydi ama belki de.

Yaşamamız gereken kaderi biz yaşıyoruz tabii ki de herde bir hayır vardır, yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum." dedi.

"İSTEYEN İSTEDİĞİ ŞEKİLDE ANLIYOR OLABİLİR"

Sosyal medya dünyasında yaşananlara vurgu yapan Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

Hem kendime hem de bu sürecin içindeki herkese karşı beni anlayış ve iyi niyetli görmeye devam eden herkese de buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum, çünkü mesajlarınızı da görüyorum, etrafımdaki gerçekten enerjiyi de anlıyorum, beni görenleri de anlıyorum, böyle çok iyi hissettiriyor tabii ki de.



Ama onun dışında biliyorsunuz ki neyin çok daha iyi hissettirdiğini burada artık söyleme gerek yok, paylaşmama gerek yok, biliyorum. İsteyen istediği şekilde anlıyor olabilir, bu böyle bir dünya, sosyal medya dünyası, biz de bunun içine girmişiz bir kere, yapacak bir şey yok.

"HERKESE SEVGİLER"

Subaşı, son olarak "Daha farkında ve faydalı yaşamak için hepimizin aslında hepimize istediğim bir niyetim diyeyim böyle herkese sevgiler." diyerek sözlerini tamamladı.