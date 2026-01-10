Sezen Aksu koronavirüse yakalandı! Karantinaya alındı

- Sezen Aksu'nun koronavirüse yakalandığı ve Kanlıca'daki evinde karantinaya alındığı öğrenildi.
- Sağlık durumunun iyi olduğu ve hastalığı hafif semptomlarla atlattığı bildirildi.
- Bu bilgilendirme Aksu'nun kardeşi Nihat Yıldırım tarafından yapıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türk Pop müziğinin Mini Serçesi...
Usta sanatçı Sezen Aksu'dan sevenlerini korkutan bir haber geldi.
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Aksu'nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Aksu'nu İstanbul Kanlıca'daki evinde karantinaya alındığı açıklandı.
KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama ise kardeşi Nihat Yıldırım’dan geldi.
Aksu’nun hastalığı hafif semptomlarla atlattığını ifade eden Yıldırım, genel sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.