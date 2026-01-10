Abone ol: Google News

Sezen Aksu koronavirüse yakalandı! Karantinaya alındı

Usta sanatçı Sezen Aksu'nun yapılan testler sonucunda koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Kanlıca'daki evinde karantinaya alınan Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 10.01.2026 11:11
  • Sezen Aksu'nun koronavirüse yakalandığı ve Kanlıca'daki evinde karantinaya alındığı öğrenildi.
  • Sağlık durumunun iyi olduğu ve hastalığı hafif semptomlarla atlattığı bildirildi.
  • Bu bilgilendirme Aksu'nun kardeşi Nihat Yıldırım tarafından yapıldı.

Türk Pop müziğinin Mini Serçesi...

Usta sanatçı Sezen Aksu'dan sevenlerini korkutan bir haber geldi. 

KORONAVİRÜSE YAKALANDI 

Aksu'nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi. 

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Aksu'nu İstanbul Kanlıca'daki evinde karantinaya alındığı açıklandı. 

KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ 

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama ise kardeşi Nihat Yıldırım’dan geldi.

Aksu’nun hastalığı hafif semptomlarla atlattığını ifade eden Yıldırım, genel sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.

