Demet Özdemir'in kovboy tarz! Takipçileri beğendi

Markaları peşinden koşturan ünlü isimlerden oyuncu Demet Özdemir, Eşref Rüya’daki performansıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Dizi sektöründeki en güçlü kadın yıldızlardan biri olarak gösterilen Özdemir, Instagram’da 17 milyon takipçiye sahip.

KOVBOY DEMET

Sanal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, son olarak gözlüklü ve kovboy şapkalı bir pozunu paylaştı.

Hayranları, Özdemir'in kovboy tarzına "Kovboy Demet", “Güzel kovboy” gibi oyuncuyu öven yorumlar yaptı.