Demet Özdemir'in kovboy tarz! Takipçileri beğendi

Eşref Rüya’da Nisan karakteriyle izleyiciden tam not almaya devam eden Demet Özdemir, sosyal medyayı da heyecan yaratmaya devam ediyor.

Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 15:29
  • Demet Özdemir, Eşref Rüya dizisindeki performansıyla izleyicilerden beğeni toplamaya devam ediyor.
  • Instagram'da 17 milyon takipçisi olan Özdemir, son paylaşımında kovboy tarzıyla dikkat çekti.
  • Takipçileri, "Kovboy Demet" gibi övgülerle oyuncunun tarzını beğendiklerini belirtti.

Markaları peşinden koşturan ünlü isimlerden oyuncu Demet Özdemir, Eşref Rüya’daki performansıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Dizi sektöründeki en güçlü kadın yıldızlardan biri olarak gösterilen Özdemir, Instagram’da 17 milyon takipçiye sahip.

KOVBOY DEMET

Sanal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, son olarak gözlüklü ve kovboy şapkalı bir pozunu paylaştı.

Hayranları, Özdemir'in kovboy tarzına "Kovboy Demet", “Güzel kovboy” gibi oyuncuyu öven yorumlar yaptı.

