Demet Şener ile Tolga Arman ayrıldı

İbrahim Kutluay ile boşandıktan sonra Cenk Küpeli ile evlenen ancak bu evliliği de biten Demet Şener, bir kez daha aşk hayatıyla gündem oldu.

Bir süredir iş insanı Tolga Arman ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Şener'in yeniden evleneceği konuşuluyordu.

Ancak ikiliden gelen ayrılık kararı, evlilik söylentilerini de boşa çıkardı.

"İLİŞKİMİZ BİTTİ"

Demet Şener, son olarak katıldığı bir magazin programında, Tolga Arman ile olan ilişkisini sonlandırdığını açıkladı.

NEDENİNİ AÇIKLADI

Ünlü manken, ayrılık sebebini ise şu sözlerle dile getirdi:

“Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik.”