Deniz Seki hayatı tiyatro olsun istiyor! "Benim hayatımı Serenay ya da Deniz Çakır oynasın"

Aşk hayatında bir tülü yüzü gülmeyen ve son sevgilisiyle de yollarını ayıran ünlü şarkıcı Deniz Seki, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’nin konuğu oldu.

Samimi açılamalarda bulunan ünlü şarkıcının söyledikleri dikkat çekti. Hayatının tiyatro olmasını isteyen Seki, 'Beni Serenay oynasın' dedi.

İşte Seki'nin açıklamalarından ara başlıklar:

"BEN 25 HİSSEDİYORUM"

"Şu anki Deniz, okyanus gibi. Doldu doldu taştı. Büyüdükçe küçüldüm.

Yaşım 55 ama ben kendimi 25’imde hissediyorum.

Güçlü bir kadınım. Kendimle gurur duyuyorum.

‘Doyamadım’ şarkısını sevgilime değil rahmetli babacığıma ağlaya ağlaya yazdım.

"HAYATIM TİYATRO OLSUN"

Hayatım film değil tiyatro olsun. Beni Serenay Sarıkaya veya Deniz Çakır oynasın.

Botoks yaptırdım ama estetiğim yok.

Çok bonkör bir kadınım. Kendimi Sabancı’nın kızından daha zenginim gibi hissediyorum.

Hak ettiğim yerde değilim. Daha güzel yerlerde olmalıyım.

Deniz Seki’nin kalbi bu saatten sonra zor fethedilir. Gözlerimle flört ederim."