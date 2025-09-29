Abone ol: Google News

Deniz Seki'den Güllü açıklaması: "Beraber hapis yattık"

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, ani ölümüyle herkesi şaşırtan Güllü ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, Güllü ile aynı dönemde hapis yattıklarını söyledi.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

ALKOLLÜYDÜ İDDİASI

Savcılıkta ifadesi alınan o sırada yanında olan kızı Tuyan Ülkem, “Annem Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollüydü, bu yüzden bir anda dengesini kaybederek açık olan camdan düştü.” şeklinde ifade vermişti.

Ünlü sunucu Ece Erken, bugün sunuculuğunu yaptığı Gel Konuşalım programında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Deniz Seki ile konuştuğunu söyleyen Erken, Güllü'nün ünlü şarkıcı ile aynı koğuşta hapis yattığını söyledi.

DENİZ SEKİ ANLATTI

Ece Erken, o hapis günlerini anlatan Seki'nin söylediklerini şöyle aktardı: "Deniz Seki ile hapis yatmış. Çocuklarının okul parasını ödemediği için 1 hafta hapis yatmış. Deniz Seki o dönemde çok kötü olan Güllü'nün saçlarını okşaya okşaya uyutuyormuş."

