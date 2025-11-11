Deren ve Derin Talu ifade vermek üzere adliyede

- İstanbul'da başlatılan uyuşturucu soruşturmasında 19 kişinin ifadeleri alındı.
- Bu kişilerden 8'inin test sonucu pozitif çıktı, aralarında Deren ve Derin Talu da bulunuyor.
- Deren ve Derin Talu, ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 19 kişi, haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan ifadeleri alınmak üzere 8 Ekim'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINDI
İfade işleminin ardından gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örneği alındı.
8 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Yapılan testlerde 19 kişiden 8'inin testinin pozitif olduğu öğrenildi.
İKİ İSİM ADLİYEDE
Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Deren ve Derin Talu, savcılığa ifade vermek için dün akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne geldi.