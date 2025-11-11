Deren ve Derin Talu ifade vermek üzere adliyede

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 19 kişi, haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan ifadeleri alınmak üzere 8 Ekim'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINDI

İfade işleminin ardından gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örneği alındı.

8 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yapılan testlerde 19 kişiden 8'inin testinin pozitif olduğu öğrenildi.

İKİ İSİM ADLİYEDE

Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Deren ve Derin Talu, savcılığa ifade vermek için dün akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne geldi.