Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'den yeni aile paylaşımı

Yasak Elma dizisiyle ünlenen Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 2023 yılında Beşiktaş'taki bir lüks otelde evlenmişti.

Güzel oyuncu, düğünden kısa bir süre sonra hamilelik haberini duyurmuştu.

Ece, bebeğin cinsiyetiyle ilgili, "Gizli gizli kız istiyordum. Buğra hep 'Fark etmez, sağlıklı doğsun da' diyordu." ifadelerini kullanmıştı.

"MİNA İPEK"

Eda Ece, 4 Nisan 2024 tarihinde kızını kucağına almıştı. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin, kızlarına 'Mina İpek' ismini koyduğu öğrenilmişti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncunun, Instagram'da 8,1 milyon takipçisi bulunuyor. Ece, son olarak eşi ve kızının birlikte olduğu mutlu aile tablosunu sevenleriyle paylaştı.

"BÜYÜMÜŞSÜN"

Güzel oyuncu, kısa sürede beğeni yağan kareye; ''1 senede ne kadar büyümüşsün Minnoşum benim. Yesin onu annesi, yesin onu babası.'' notunu düştü