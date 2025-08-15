Derin Talu kilo açıklamasıyla dikkat çekti: "Akıl sağlığım için tartıya çıkmıyorum"

Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu, artık ünlü bir fenomen.

Geçtiğimiz aylarda bir erkekte aradığı kriterleri açıklayarak sevgilisi olmak isteyenlerden CV göndermelerini isteyen Derin Talu, yeni açmış olduğu TikTok hesabından yayınladığı videolarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyadan takipçileriyle soru cevap yapan Talu, kiloyla ilgili açıklamasıyla dikkat çekti.

"TARTIYA BAKMIYORUM"

Genç fenomen, 'Kız kaç kilo verdin söyle artık' diye soran takipçisine; ''Kaç kilo verdiğimi söyleyemem çünkü ben tartıya bakmıyorum. Akıl sağlığım için tartıya bakmama kararı aldım son 1 senedir. Kalorilere de bakmıyorum. Bir şeyi canım çekiyorsa yiyorum. Kendimi çok kısıtlamıyorum. Belki de ondan kilo aldım bilmiyorum. Ama her türlü bir sayıya takılıp kendimi yormak istemiyorum. O yüzden tartıya bakmıyorum. En son 2-3 sene önce tartıya bakmış olabilirim. 3 sene önce kaç kiloydun diye sorarsanız, en zayıf halim 54-53 kilo olması lazım 1,76 boyundayım. Tabii ki şu anda o kiloda değilim. Tartıya bakmaya gerek yok bunu anlamak için'' yanıtını verdi.