Derin Talu sevgilisiyle düğünde! Son pozlar olay oldu

Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun kızları Deren ile Derin yaptıkları paylaşımlarla sosyal medyanın ünlü fenomenlerinden oldu.

Daha önce sevgili kriterlerini sıralayan ve sosyal medyadan CV isteyen Talu aradığı aşkı Tanalp Tokgöz'te buldu.

DEKOLTEYİ ELİYLE KAPATTI

Taze aşıklar, birlikte bir düğüne katıldı ve yeni pozlar vermeyi de ihal etmediler. Derin Talu'nun giydiği derin yırtmaçlı elbisesinin dekoltesini sevgilisinin kapatmaya çalıştığı görüldü. Seviglisinin sergilediği koruyucu tavırlar, dikkatlerden kaçmadı.