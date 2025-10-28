Derin Talu - Tanalp Tokgöz ilişkisi devam ediyor! Aşıklardan yeni kare geldi

- Derin Talu, Tanalp Tokgöz ile olan ilişkisini sosyal medyada paylaştığı yeni pozla duyurdu.
- Derin Talu, Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızıdır ve aşk hayatıyla dikkat çekiyor.
- Talu'nun Tokgöz ile paylaştığı fotoğraf kısa sürede beğeni topladı.
Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu, şu sıralar aşk hayatıyla gündemde.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü ismin, adını sır gibi sakladığı gizemli sevgilisinin Tanalp Tokgöz olduğu ortaya çıkmıştı.
AŞKA TAM GAZ DEVAM
22 yaşındaki Derin Talu, yeni sevgilisiyle karelerini sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.
Talu ve Tokgöz çiftinin, yeni romantik karesine kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.