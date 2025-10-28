Abone ol: Google News

Derin Talu - Tanalp Tokgöz ilişkisi devam ediyor! Aşıklardan yeni kare geldi

Sosyal medyanın yeni fenomenlerinden Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tanalp Tokgöz ile yeni pozunu paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 11:39
Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu, şu sıralar aşk hayatıyla gündemde.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü ismin, adını sır gibi sakladığı gizemli sevgilisinin Tanalp Tokgöz olduğu ortaya çıkmıştı.

AŞKA TAM GAZ DEVAM

22 yaşındaki Derin Talu, yeni sevgilisiyle karelerini sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Talu ve Tokgöz çiftinin, yeni romantik karesine kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

