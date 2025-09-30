Derin Talu tartıya çıktı! Kilosunu görünce şoke oldu

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli’nin kızı olan Derin Talu, annesinden ünlü oldu. Talu, her hareketiyle adından söz ettiriyor.

Aldığı kilolar yüzünden sosyal medyada sık sık konuşulan ve cesur kıyafetleriyle dikkat çeken Talu, geçtiğimiz günlerde eski bikinili hallerini paylaşmıştı. O halleri de çok konuşulmuştu.

TARTI MORALİNİ BOZDU

"Biliyorsunuz kilo aldım. Bu normalde çok taktığım bir şey değil. Yavaş yavaş kilo vermeye çalışıyordum. Ama dün eski resimlerime baktım. Kilo vereceğim..." diyen Talu, son olarak tartıya çıktı.

Derin Talu tartıda gördüğü kiloyla neye uğradığını şaşırdı ve harekete geçti.

Kilo verme sürecine girdiğini belirten güzel isim, spora başladı.