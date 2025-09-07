Derin Talu yeni aşkıyla davette

Defne Samyeli ile Eren Talu'nun kızları Deren ile Derin, gündem olmaya devam ediyor.

Özellikle küçük kızları Derin, sosyal medyadan gündemden düşmüyor.

Derin Talu, son olarak yaptığı aşk ilanıyla adından söz ettirmişti.

YENİ AŞKINI PAYLAŞTI

Daha önce sevgili kriterlerini sıralayan ve sosyal medyadan CV toplayan Talu, aradığı aşkı Tanalp Tokgöz'de buldu.

YIRTMACI SEVGİLİSİ KAPATMAYA ÇALIŞTI

İkili, birlikte bir düğüne katıldı ve peş peşe pozlar verdi.

Derin Talu'nun giydiği derin yırtmaçlı elbisesinin dekoltesini ise sevgilisinin kapatmaya çalıştığı görüldü.

DERİN TALU'NUN SEVGİLİ KRİTERLERİ

Derin Talu, yaşça kendinden büyük erkekleri tercih ettiğini belirtti.

Genellikle kendi yaşıtlarıyla denk gelmediğini söyledi.

"Çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ettiğini" dile getirdi.

Bunun nedenini ise bu tarz erkeklerin "ne yaptığını her anlamda bilmesini istediğini" söyleyerek açıkladı.

Aksi takdirde, birlikte olduğu erkeklerin kendisinden utandığını belirtti.

Çalışan erkeklerle birlikte olacağını vurguladı.

"Çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkarırlar." ifadelerini kullandı.