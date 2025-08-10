Derin Talu'dan 'eskortlu" yanıt: Suratım benziyor

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, gündemden düşmüyor.

Son dönemde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Derin Talu, bu kez de estetik açıklamasıyla gündeme geldi.

Talu, konuk olduğu programda, "Kendinle barışık olmadığı bir durum var mı?" sorusunu cevapladı.

ESKORT AÇIKLAMASI ŞAŞIRTTI

Derin Talu, burnunu yaptırmayı düşündüğünü ancak korktuğunu söyleyerek; "Benim suratım öyle bir surat ki 'eskortumsu' durmaya çok müsait. Ben sarışın olsam direkt eskort dersin ya da memelerimi yaptırsam, ki zaten büyükler çok şükür, direkt eskort dersin." ifadelerini kullandı.

"HER YERİM ESTETİKLİ GÖZÜKECEK"

"Bir yerimi yaptırsam, otomatik her yerim estetikli gözükecek." diyen Derin Talu, estetik operasyon geçirmeme nedenini böyle açıkladı.