Derin Talu'dan yeni aşk paylaşımı! Sevgilisiyle yine poz verdi

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, fenomen oldu. Aşka gelen ünlü fenomen, sevgilisiyle çektirdiği yeni kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Yayınlama Tarihi: 17.09.2025 13:20
Haber spikerliğini bırakıp kendine yeni bir yol çizen yeni oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli ve Eren Talu’nun küçük kızları Derin Talu, her hareketiyle kendisinden konuşturuyor.

2003 doğumlu Derin Talu, TikTok ve Instagram’da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde havalimanına giderken giyinmeyi unutan Derin Talu, yeni aşkıyla yeni bir karesini paylaştı.

TANALP AŞKI

Tanalp Tokgöz ile aşk yaşayan Derin Talu'nun aşk dolu karesi, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Derin Talu'ya sosyal medyada yine yorum yağdı. Sıkı takipçileri aşıkların karelerine beğeni atmayı da ihmal etmedi.

