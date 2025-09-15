Derya Uluğ’dan Asil Gök açıklaması: "Bir süre bebek gibi yaşayacak"

Pop müziğin popüler isimlerinden başarılı şarkıcı Derya Uluğ, kariyerindeki başarılarıyla dikkat çekiyor. Uluğ, son zamanlarda da yaşadığı aşk ile dikkat çekiyor.

Uluğ uzun süredir kendisi gibi şarkıcı olan Asil Gök, ile mutlu bir birliktelik yaşayan Uluğ, geçen günlerde Instagram hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Güzel şarkıcı sevgilisinin ameliyat olduğunu takipçileriyle paylaşmıştı.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Hastane odasından paylaşım yapan Uluğ şu ifadeleri kullamıştı: "Asil'in ameliyatı başarılı geçti. Şu an dinleniyor. Arayan, mesaj atan ve merak eden herkese teşekkür ederiz"

"BEBEK GİBİ YAŞAYACAK"

Son olarak Kıbrıs sahnesinde boy gösteren Derya Uluğ, Asil Gök'ün sağlık durumunu hakkında bilgi verdi. Ünlü şarkıcı, ameliyatın sebebini "Doğuştan ikinci minik bir midesi vardı, bir de mide kapağı sıkıntılıydı. Ameliyatla düzeltildi" sözleriyle anlattı. Uluğ, son olarak da "Çok şükür, ameliyat iyi geçti. Bir süre bebek gibi yaşayacak" dedi.