Devrim Özkan defteri kapandı! Torreira ve Rabia Soytürk aşk yaşıyor

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, yeşil sahalarda olduğu gibi aşk hayatında da çok hızlı. Ünlü futbolcunun büyük aşkı Devrim Özkan'la ilişkisi güzel gidiyordu.

Ailelerle tanışan, evlilik yolunda ilerleyen çift, bir anda ayrılmaya karar verdi. İlk ayrılığın kıskançlık sebebiyle olduğu konuşulurken, ikinci ayrılığın sebebinin Torreira'nın Devrim Özkan'dan oyunculuğu bırakmasını istemesi olduğu iddia edilmişti.

RABİA DEVRİM'İ UNUTTURDU

Torreira'nın, Devrim Özkan'ın yerini başka bir oyuncuyla doldurduğu ortaya çıktı! Tv100'den İsmail Şen'in haberine göre, Torreira'nın, şimdilerde Teşkilat dizisinde izlediğimiz, Aybüke Pusat'ın yerine getirilen genç oyuncu Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Rabia Soytürk, mimar sevgilisi Samet Vuruşan’dan geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.