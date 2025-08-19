Devrim Özkan ikinci kez ameliyat oldu! Hastane odasından paylaşım yaptı

İlişkilerinde bir türlü dikiş tutturamayan oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, iki hafta önce yeniden barışmışlardı.

Devrim Özkan, sosyal medya hesabından Galatasaray - Lazio dostluk maçından bir görüntü paylaşarak, Lucas Torreira'nın hareketini yapmıştı. Başarılı futbolcu ise bu paylaşıma "Hayatımın aşkı" şeklinde yanıt vermişti.

Ancak aşıkların mutluluğu kısa sürdü ve ayrılık iddiaları gündeme gelmeye başladı. 15 gün süren birlikteliğin ardından sevgililerin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları, ayrılık iddialarını doğruladı.

"SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN"

Ünlü oyuncu, dün yaptığı yeni paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu. Devrim Özkan hastane odasından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 2. ameliyatı oldum, daha iyi olacağım.. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere... Ve sen her zaman yanımda olduğun için iyi ki varsın kız kardeşim @basakkara" ifadelerini kullandı.