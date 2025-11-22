Devrim Özkan, Lucas Torreira'nın takip isteğine dönmedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan’ın bir dargın bir barışık ilişkisinde, yine yeni bir dönem başladı.

Lucas Torreira, Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabını yeniden takip etmeye başlayarak yeniden barışmak istediğini ifade etti.

ÖZKAN KARŞILIK VERMEDİ

Sradan iki gün geçmesine rağmen Özkan, Torreira'nın takibine henüz karşılık vermedi.

ÖZKAN EVLENMEK İSTİYOR

Bu barışmanın, Devrim Özkan'ın evlilik isteğinin Lucas Torreira tarafından bu kez kabul edildiği anlamı taşıyacak.