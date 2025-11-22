Devrim Özkan, Lucas Torreira'nın takip isteğine dönmedi

- Lucas Torreira, Devrim Özkan'ı yeniden takip ederek barışma istediğini gösterdi.
- Özkan, iki gün geçmesine rağmen Torreira'nın bu adımına henüz yanıt vermedi.
- Bu barışma, Özkan'ın evlilik isteğinin Torreira tarafından kabul edildiği anlamına gelebilir.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan’ın bir dargın bir barışık ilişkisinde, yine yeni bir dönem başladı.
Lucas Torreira, Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabını yeniden takip etmeye başlayarak yeniden barışmak istediğini ifade etti.
ÖZKAN KARŞILIK VERMEDİ
Sradan iki gün geçmesine rağmen Özkan, Torreira'nın takibine henüz karşılık vermedi.
ÖZKAN EVLENMEK İSTİYOR
Bu barışmanın, Devrim Özkan'ın evlilik isteğinin Lucas Torreira tarafından bu kez kabul edildiği anlamı taşıyacak.