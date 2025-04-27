Devrim Özkan'dan dolandırıcılık uyarısı

Haber Merkezi

Devrim Özkan'ın başı dolandırıcılarla dertte.

Ünlü oyuncu, dolandırıcılara savaş açtı ve takipçilerini de uyardı.

Devrim Özkan, adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı yasal yollara başvuracağını açıkladı.

"ADIMI KULLANARAK GÖNDERİLEN MESAJLAR"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özkan, "Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim.

Adımı kullanarak gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi önemle rica ederim." ifadelerini kullandı.