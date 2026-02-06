Dilan Çiçek Deniz'in yüzü yine gündem oldu! Değişimine yorum yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dilan Çiçek Deniz, en son Sinan Çetin'in kendisi gibi yönetmen olan oğlu Rafael Cemo Çetin ile doludizgin bir aşk yaşamıştı. Ancak güzel oyuncunun bu birlikteliği de kısa süre önce noktalamıştı.

DİLAN DUBAİ'DE

Şu sıralar ekranlarda olmasa da katıldığı etkinlerle adından söz ettiren ünlü oyuncu, Fransız mücevher markası Boucheron’un Dubai’deki MENA 20. yıl davetindeki uluslararası konuklar arasında yer aldı.

YİNE YÜZÜ DEĞİŞTİ

Birleşik Arap Emirlikleri kraliyet ailesinden üyelerle bir araya gelen Deniz'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Dilan Çiçek Deniz'e sosyal medyada yorum yağdı. Takipçileri, 'Dilan Çiçek Deniz'i arıyorum', 'Yüzünü neden bu kadar keskinleştirdin ki' gibi yorumlar yaptı.