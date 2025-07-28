Dilan Çıtak adli kontrolle serbest bırakıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, emniyet şeridinde giderken polis tarafından durduruldu.

Polis, Çıtak'a ehliyet ve ruhsat sordu ancak Çıtak, aracını hareket ettirdi.

Polis ekipleri de bunun üzerine Çıtak'a 'Dur' ihtarında bulundu.

İhtara uymayan Dilan Çıtak, aracını polisin üzerine sürdü.

POLİS, UYARI ATEŞİ AÇTI

Polis ekipleri, havaya 2 el uyarı ateşi açınca Dilan Çıtak aracını yol ortasında durdurdu. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken, aracından inen Çıtak, bu sırada yakında olan park halindeki bir otomobile bindi.

Bir süre sonra bu araçtan da inen Dilan Çıtak, tekrar kendi aracına binerek kapıları kilitledi.

Polis, silahını Çıtak'ın aracına doğrultarak inmesi için uyardı. Bir süre sonra kapıyı açan Çıtak, polis tarafından gözaltına alındı.

"PANİKLEDİM, STRES YAŞADIM"

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Dilan Çıtak, 'Görevli memura tehdit ve görevini yaptırmama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Çıtak'ın savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Panikledim, stres yaşadım" dediği öğrenildi.

Çıtak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ÜZGÜNÜZ"

Öte yandan Çıtak, adliye çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, "Üzgünüz, ufak bir yanlış anlaşılma, çözülecektir." ifadesini kullandı.