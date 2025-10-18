Dilan Polat'ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihara kalkıştığı iddia edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimlerin Adli Tıp Kurumu'nda alınan kan, idrar ve saç örneklerinin sonuçları belli oldu.

19 ünlüden 8'inin testi pozitif çıktı.

Dilan Polat'ta uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler arasındaydı.

AĞLAYARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Paylaştığı videoda ağlayarak test sonucuna tepki gösteren Dilan Polat, "Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteyle alınmış ilaçlarım" iddiasında bulundu.

İlaçlarının ismini vermek istemediğini ifade eden Dilan Polat, "Saçım kesilirken defalarca söyledim, 'Bu ilaçları içiyorum' diye. Doktor, 'Hayır o başka' dedi" sözleri ile kendini savundu.

İNTİHARA KALKIŞTI İDDİASI

Öte yandan Gazeteci Adem Metan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Polat'ın intihar etmeye çalıştığını açıkladı.

Metan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Dilan Polat evden intihar etmek amacıyla ayrılıyor.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde atlamak için korkuluklara çıktığı sırada, polis ekipleri ve Engin Polat olay yerine geliyor.



Engin Polat’ın ikna çabaları sonucu Dilan Polat köprüden indirilerek kurtarılıyor.

SON PAYLAŞIMI 'ACABA' DEDİRTTİ

Ayrıca uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen Dilan Polat'ın son paylaşımında çocuklarına hitap ederek "Nida ve Milan Efe, sizi çok seviyorum." yazdığı görüldü.

ENGİN POLAT AÇIKLAMA YAPTI

Engin Polat iddialara yanıt vererek, eşinin yaşadığı durumu açıkladı.

Polat, Dilan Polat’ın trafik sırasında panik atak geçirdiğini ve güvenliğini düşünerek köprü çıkışında arabayı kenara çekip kendisini aradığını belirtti.

Eşiyle ilgili intihar girişimi söz konusu olmadığını vurgulayan Engin Polat, "Ablasına giderken panik atak geçirip trafik ve kendi güvenliğini düşünerek köprü çıkışında arabayı çekip beni aradı, olay bu." dedi.