Diziden çıkartılmıştı! Oyuncu Miray Daner peş peşe yeni pozlar yayınladı

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir Litre Gözyaşı, Kara Tahta ve Hudutsuz Sevda gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Miray Daner, ekranların beğenilen güzellerinden.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim, bu defa son pozlarıyla dikkat çekti.

BEĞENİ YAĞMURU

Daner'in peş peşe yayınladığı kareler, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

DİZİDEN ÇIKARILDI

Hudutsuz Sevda dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Miray Daner, hikayenin tamamen değişmesinin ardından dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Vedası tepki çeken ve sevenlerinin hala diziye dönmesi için senaristlere ulaşması amacıyla kampanya başlattığı Miray Daner'in, yeni sezonun Karadeniz dizilerinden biriyle görüştüğü iddia edildi.