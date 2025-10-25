Dizilerde başrol oynayan oyuncuların aldığı ücretler

- Türk dizi sektöründe başrol oyuncuları yüksek ücretler kazanıyor.
- Kenan İmirzalıoğlu en yüksek ücreti alırken, onu Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir takip ediyor.
- Müge Dağıstanlı oyuncuların bölüm başı kazançlarını açıkladı.
Türk dizi sektörü, dikkatleri çekmeye devam ediyor.
Ünleri dünyayı saran Türk dizilerinin başrol oyuncuları ise dudak uçuklatan paralar kazanıyor.
BÖLÜM BAŞINA MİLYONLAR
Oyuncuların bölüm başına aldıkları ücretler, Müge Dağıstanlı tarafından tek tek açıklandı.
Eşref Rüya'da oynayan Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, "yüksek ücret alan" oyuncular arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Ancak başı Kenan İmirzalıoğlu çekiyor.
İŞTE O ÜCRETLER;
KENAN İMİRZALIOĞLU
4,5 milyon TL
AFRA SARAÇOĞLU
2,5 milyon TL
ÇAĞATAY ULUSOY
3,25 milyon TL
DEMET ÖZDEMİR
2 milyon TL
BARIŞ ARDUÇ
3,5 milyon TL
HANDE ERÇEL
1,75 milyon TL
OZAN AKBABA
1,5 milyon TL
SİNEM ÜNSAL
1 milyon TL
AKIN AKINÖZÜ
1,5 milyon TL
SERRA ARITÜRK
750 bin TL
MERT RAMAZAN DEMİR
2,5 milyon TL
MİRAY DANER
850 bin TL