Abone ol: Google News

Dizilerde başrol oynayan oyuncuların aldığı ücretler

Dizilerde başrol oynayan oyunculardan en yüksek ücretleri Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un aldığı görüldü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 15:13
Dizilerde başrol oynayan oyuncuların aldığı ücretler
  • Türk dizi sektöründe başrol oyuncuları yüksek ücretler kazanıyor.
  • Kenan İmirzalıoğlu en yüksek ücreti alırken, onu Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir takip ediyor.
  • Müge Dağıstanlı oyuncuların bölüm başı kazançlarını açıkladı.

Türk dizi sektörü, dikkatleri çekmeye devam ediyor. 

Ünleri dünyayı saran Türk dizilerinin başrol oyuncuları ise dudak uçuklatan paralar kazanıyor. 

BÖLÜM BAŞINA MİLYONLAR 

Oyuncuların bölüm başına aldıkları ücretler, Müge Dağıstanlı tarafından tek tek açıklandı.

Eşref Rüya'da oynayan Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, "yüksek ücret alan" oyuncular arasında ilk sıralarda yer alıyor. 

Ancak başı Kenan İmirzalıoğlu çekiyor. 

İŞTE O ÜCRETLER;

KENAN İMİRZALIOĞLU

4,5 milyon TL

AFRA SARAÇOĞLU

2,5 milyon TL

ÇAĞATAY ULUSOY

3,25 milyon TL

DEMET ÖZDEMİR

2 milyon TL

BARIŞ ARDUÇ

3,5 milyon TL

HANDE ERÇEL

1,75 milyon TL

OZAN AKBABA 

1,5 milyon TL

SİNEM ÜNSAL

1 milyon TL

AKIN AKINÖZÜ

1,5 milyon TL

SERRA ARITÜRK

750 bin TL

MERT RAMAZAN DEMİR

2,5 milyon TL

MİRAY DANER

850 bin TL

Magazin Haberleri