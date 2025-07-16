Doğuma az kaldı! Oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan karnı burnunda poz

Birçok fenomen yapımda yer lalan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile evlenmişti.

Şimdilerde hamilelik heyecanı yaşayan oyuncudan yeni paylaşım geldi.

BEBEK GÜN SAYIYOR

Bebeğine kavuşmak için gün sayan güzel oyuncu şimdilerde tatilin tadını çıkarırken büyüyen karnı ile de yeni pozlar paylaştı. Helvacıoğlu, önce havuz sonra da eşi ile ayna pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun büyüyen göbeği dikkatlerden kaçmadı.

Nikahtan birkaç ay sonra hamilelik müjdesi veren İrem Helvacıoğlu, yayınladığı videoda bebeğinin kız olacağını duyurmuştu.