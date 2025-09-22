Dua Lipa Filistin kararıyla gündemde! İsrail destekçisi menajeriyle yollarını ayırdı

Gazze’ye yönelik saldırıların devam ettiği dönemde sanat dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. İsrail’in ablukasına tepki gelirken Filistin’e açıkça destek veren Dua Lipa’nın yeni aldığı karar gündem oldu.

FİLİSTİN İÇİN

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, İsrail’e verdiği destek nedeniyle menajeri David Levy ile iş birliğini sonlandırma kararı aldı.

DUA LIPA KABUL ETMEDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, menajer David Levy, Glastonbury Festivali’nin kurucusuna bir mektup gönderdi. Sızdırılan mektupta Levy, Filistin yanlısı tutumuyla bilinen İrlandalı rap grubu Kneecap’in festivalde sahne almamasını talep etti. Bu gelişmenin ardından Dua Lipa, menajeriyle yollarını ayırma kararı aldı.

Bu durum, Lipa'nın Filistin'e verdiği desteğin bir yansıması olarak değerlendirildi.