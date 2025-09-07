Dua Lipa mangal başında yeteneklerini sergiledi

Kosovalı şarkıcı Dua Lipa, son zamanlarda müzik ve sinema kariyeriyle adından söz ettirirken, sosyal medyada paylaşılan bir videoda mangal başında yeteneklerini sergiledi.

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden 'hikaye' olarak paylaşılan videoda Lipa, başına taktığı bandana ile dikkat çekti.

MUTFAK HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Görüntüler, Lipa'nın bahçe partisindeki mangal başında kırmızı bir elbise giyerken, açık havada karides çevirdiği anları gözler önüne serdi.

Göz kamaştırıcı elbisesinin yanı sıra altın rengi takılarıyla dikkat çeken Lipa'nın o anları, 'chef' etiketiyle paylaşıldı.

BALKAN KIZI MANGAL BAŞINDA

Lipa'nın mangal başındaki bu görüntüsü, müzik ve sinema dünyasındaki başarılarına bir yenisini eklerken, Balkan geleneklerini de unutmadığını vurguladı.

Paylaşılan 'hikaye', Lipa'nın gündelik hayatından bir kesit sunarak, sanatçının çok yönlü kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.