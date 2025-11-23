Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, F1 turuna çıktı: Yarış tulumuyla dikkat çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Motor sporlarının en göz alıcı yarış serisi Formula 1 Las Vegas'ı ziyaret ederken, Beyonce ve Jay Z gibi ünlüler de etkinlikleri izleyen A listesindeki isimler arasındaydı.

Beyonce, eşi Jay-Z ile birlikte seyirci olarak katıldığı F1 Las Vegas Grand Prix'i öncesinde, yarış otomobilinde yardımcı pilot koltuğuna oturdu.

ÖZEL HAZIRLANMIŞ YARIŞ TULUMUYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

2025 Formula 1 Las Vegas Grand Prix'inde görüntülenen ünlü şarkıcı, rapçi eşi ile paylaştığı yarış heyecanında, kıyafetiyle dikkat çekti.

44 yaşındaki ABD'li şarkıcı, F1 yarışını seyretmek için, özel yarış tulumu giymeyi tercih etti.

Sezonun son F1 yarışlarından birine katılan Beyonce'nin yarış tulumu, sanatçı için özel olarak hazırlandı ve cesur bir dekolte ile şekillendirildi.

ÜNLÜ ÇİFT YOLCU KOLTUĞUNDA POZ VERDİ

Grand Prix öncesinde Beyonce ve Jay-Z çifti, pistte bir yarış otomobilinin yolcu koltuğuna geçerek poz verdi.

Ünlü ikilinin bindiği otomobilin sürücüsü, Scuderia Ferrari takımının 7 kez şampiyonu olan İngiliz pilot Lewis Hamilton'dı.

2009'DA DA F1 YARIŞINA KATILMIŞTI

Beyonce, en son 2009'da Singapur'da bir F1 yarışına katılmış ve yarış otomobili garajında pilotla buluşmuştu.

Beyonce, F1 Las Vegas yarışı öncesinde yarış otomobiline binme anlarını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

F1 tarafından paylaşılan bir videoda da Beyonce, Jay-Z'ye iyi olup olmadığını sorarken ve Jay-Z ise "Tamamen değil" diye yanıt verdi.