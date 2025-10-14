Dünyanın konuştuğu aşk! Katy Perry, Justin Trudeau aşkıyla ilgili ilk kez konuştu

Yaz aylarında nişanlısı Orlando Bloom ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Katy Perry, hafta sonu Kaliforniya Santa Barbara açıklarında 53 yaşındaki Kanada'nın eski başbakanlarından Justin Trudeau'la öpüşüp, sarılırken görüntülenmişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı, Justin Trudeau ile ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu.

40 yaşındaki Perry, İngiltere'nin başkenti Londra'daki konseri sırasında açıklamalarda bulundu.

"İNGİLİZ ERKEKLERİNE VURULDUĞUMA ŞAŞIRMAMALI"

Hafta sonu magazin basınında yer alan fotoğraflarda Kaliforniya'daki 24 metrelik yatında Trudeau ile birlikte görüntülenen Perry, "İngiltere, Londra, yoğun bir iş gününün ardından böylesin. Her zaman İngiliz erkeklerine neden vurulduğuma şaşırmamalı... Fakat artık vurulmuyorum." dedi.

Bir hayranının kendisine evlilik teklifi etmesi üzerine ise sahneden açıklama yapan Perry, "Keşke 48 saat önce bu teklifle gelseydin." dedi.

Perry'nin temmuz ayında Justin Trudeau ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmış fakat taraflar, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamıştı.