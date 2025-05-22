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Haber Merkezi

Cesur pozlarının yanı sıra zaman zaman takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz aylarda asıl mesleği olan avukatlığa geri döndüğünü açıklamıştı.

İddialı tarzıyla dikkat çeken Polat, Instagram hesabından yayınladığı bir video ile gündem oldu.

DANS ETTİ

Ünlü şarkıcı, yeşil-mavi renklerinde derin yırtmaçlı bel ve göğüs dekolteli bir elbise giydi. Kamera karşısına geçen Ebru Polat dans ettiği videosu çok konuşuldu.