Ebru Şahin, Çeşme'de! Tatil pozlarını Instagram'dan yayınladı

Hem mesleği hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Ebru Şahin, 2022 yılında sevgilisi Cedi Osman ile evlenmişti.

Mutlu evliliğiyle bilinen Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

DENİZ, KUM VE GÜNEŞ

Eşiyle birlikte Çeşme'ye giden güzel oyuncu, sosyal medya hesabından tatil karelerini paylaştı. Denizin, kumun ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu, plajdaki keyifli halleriyle dikkat çekti.

Ebru Şahin'in kusursuz fiziği de güzel yorumlar aldı. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.