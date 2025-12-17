Abone ol: Google News

Ebru Şahin'in son paylaşımına beğeni yağdı

2022 yılından bu yana basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir evliliği olan Ebru Şahin, Instagram hesabından yeni kareler yayınladı.

Yayınlama Tarihi: 17.12.2025 14:41
Ekranın popüler yapımlarından 'Kan Parası', 'Savaşçı', 'İstanbullu Gelin', 'Hercai', 'Gizli Bahçe' gibi projelerde yer alan Ebru Şahin, kariyeri ve özel hayatıyla konuşulan ünlü isimlerden.

YENİ KARELERİ VAR

Instagram'ı aktif olarak kullanan Şahin, 4,1 milyon takipçisi bulunan hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Ebru Şahin'in yayımladığı son kareler sevenlerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Cedi Osman, 18 Mayıs'ta 31 yaşına giren eşi Şahin'in yeni yaşını 'Doğum günün kutlu olsun sevgilim. İyi ki seni seviyorum' notuyla kutlamıştı.

