Hayal Köseoğlu'nu sinirlendirdiler! Rolünü eleştirenlere cevap verdi

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya ve Hatice Aslan'ın başrolü paylaştığı Bahar dizisi için final kararı alındı.

Projeye yeni dahil olan Hayal Köseoğlu, final kararının ardından hakkındaki bir yoruma sinirlenerek cevap verdi.

"HER DİZİ ÖLÜMÜ TADACAK"

Köseoğlu hakkında "Hayal Köseoğlu'nun main karaktere inat getirilen sarışın sinsi kız rolünü oynadığı her dizi ölümü tadacaktır." yorumunu yaptı.

"EMEĞİ YOK SAYIYORSUNUZ"

Hakkındaki yoruma sessiz kalmayan Köseoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Ya normalde böyle şeylere asla cevap yazmam ama insanın emeğini yok saymak iğrenç bir şey. Ben Hudutsuz Sevda'ya girdim ve tam olarak 49 bölüm oynadım. Neredeyse her hafta totalde birinciydik.

"SAÇMA"

Bahar'a girdiğimde zaten aralık ayına kadar çekileceği belliydi ve Bahar genel olarak maçlara rağmen hep artış yaşadı. Kaç hafta AB'de birinci olduk. Son bölümünde bile değişen günde üç grupta da yeşil ok alan bir diziye reyting yüzünden bitiyor muamelesi yapmanız çok saçma."