Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın ikiz kızlarının son hali

- Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın ikiz kızları Maya ve Toprak'ın son hali, Onur Saylak'ın sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
- Takipçileri, 13 yaşına gelen ikizlerin değişimine inanmakta zorlandı.
- Toprak'ın annesine benzerliği dikkat çekti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ekranların ünlü oyuncularından Tuba Büyüküstün, 2011 yılında meslektaşı Onur Saylak ile Paris’te evlenmiş ve 2012 yılında ikizleri Toprak ve Maya dünyaya gelmişti. 2017’de yollarını ayıran ikilinin ikiz kızları, uzun süredir yurt dışında yaşıyor.
DEĞİŞİMLERİ GÜNDEM OLDU
İkizlerin son hali, babaları Onur Saylak’ın paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Takipçileri, 13 yaşına basan Maya ve Toprak’ın değişimine inanamadı.
Özellikle Toprak’ın annesi Tuba Büyüküstün’e olan benzerliği dikkat çekti.