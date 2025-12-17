Sevgililer sahnede! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya düet yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden 42 yaşındaki Murat Dalkılıç, bir süredir kendisinden 12 yaş küçük oyuncu Özgü Kaya ile birlikte.

AŞK DÜETİ

Murat Dalkılıç, Kuruçeşme’deki bir mekanda sahne aldı. Konserinde izleyiciler yalnızca şarkı dinlemekle kalmadı, aynı zamanda oyuncu sevgilisi Özgü Kaya ile birlikte sahnede düet yapan Dalkılıç’ın romantik anlarına da tanıklık etti.

Çiftin sahnedeki uyumu ve samimi görüntüleri, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

Konserden gelen görüntüler ve videolar, sosyal platformlarda kısa sürede viral oldu. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Özgü Kaya'nın sesi de çok beğenildi.