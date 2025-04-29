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Bir dönemin en popüler isimlerinden eski manken Ebru Şancı, evlenince magazin dünyasından kendisini çekti.

3 çocuk annesi Ebru Şancı, sosyal medya hesabından kendisine gelen bir mesajı paylaştı.

Mesajda "Seni bu yüzden seviyorum diğer yayık ağızlı futbolcu eşlerine göre akıllısın çalışkan bir Türk kadınısın" yazıyordu.

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Şancı'nın yanıtı gündem oldu.

Şancı mesaja şu yanıtı verdi:

"GENELLEME YAPMAYIN"

"Samimiyetimle söylüyorum benim birçok futbolcu eşi arkadaşım var hepsi çok cici dünya tatlısı kızlar bazıları kendini ifade edemiyor olabilir hepsini genellemeyelim."