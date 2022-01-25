Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan model Ebru Şancı, karda eve gitmeye çalışırken yolda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve AFAD günlerdir İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Tüm yurdu etkisi altına alan Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen aşırı soğuklar İstanbul ve birçok ilde etkisini gösterdi, bazı yerlerde kar 20 santimetrenin üzerine çıktı.

HER ŞEY GÜZELLİK UĞRUNA

Uyarıları dinlemeyen eski manken Ebru Şancı, belini inceltmek için güzellik merkezine gitti.

Belini inceltmek için uyarılara uymayıp evden çıkan ünlü isim, dönüş yolunda mahsur kaldı. Eski model, o anları Instagram hesabından yayınladı.

Ebru Şancı, önce aracının içinden ardından da karlı yollarda yürürken video çekti. Şancı videosunda, "İnanılır gibi değil. Bütün arabalar kaldı yolda. Onlar gidemeyince ben de kaldım. Yokuştan çıktım. Allah razı olsun. Bir sürü genç çocuk vardı arabayı yokuştan ittiler, siz gidin ben yürüyeceğim dedim." yorumunda bulundu.

"B.K VARDI"

Evine varan Şancı, daha sonra ise "Harbi b.k vardı iki gram inceleceğim diye 3 kilo verdim. Arabayı ittiler de geldim." dedi.

Ebru Şancı, güzellik merkezinden eve zor gitti ViDEO