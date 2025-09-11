Ece Seçkin'i ve eşini tehdit ediyordu! Serbest kalan şahıs hakkında yeni karar

Dört yıldır şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'in hayatını kabusa çeviren, sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit mesajları attığı öne sürülen A.U.S., çiftin şikayeti üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adresinde gözaltına alınmıştı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

EV HAPSİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi ve yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Şüphelinin serbest bırakılmasına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Seçkin "Kolluğun ve sayın savcının her türlü desteğine rağmen kanun tıkanıklığı nedeniyle serbest bırakılan şahıs aynı dakika içinde eşime tekrar küfür yazdığı için dosya bir üst mahkemeye sevk edildi" dedi.

"ÇIKAR ÇIKMAZ EŞİME KÜFRETTİ"

