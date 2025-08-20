Abone ol: Google News

Eda Taşpınar sevgilisi ve kızlarıyla tatilde! Yunanistan'dan kareler var

Eda Taşpınar, gizemli sevgilisi ve onun kızlarıyla Yunanistan'da tatil yapıyor. Dalış yaptıkları andan kareler yayınladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 20.08.2025 14:53
Eda Taşpınar sevgilisi ve kızlarıyla tatilde! Yunanistan'dan kareler var

Sosyetenin ünlü isimlerinden Eda Taşpınar, 4 mevsim tatil yapmaya devam ediyor. İsminin baş harfi D olan gizemli sevgilisiyle Yunanistan tatiline devam ediyor.

Taşpınar önceki gün sevgilisi ve onun kızlarıyla dalış yaptı. Ünlü isim tekneden kareleri sosyal medyada şu notla paylaştı:

"GÖRDÜĞÜM EN İYİ BABA"

“Bugün D’nin kızlarını açık su dalışına götürdük. D, hayatımda tanıştığım en iyi babalardan biri. Kızlar onun gibi bir babaya sahip oldukları için çok şanslı. Onun gibi bir sevgilim olduğu için ben de çok şanslıyım.”

Magazin Haberleri