Elektronik kelepçe takılmıştı! İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama geldi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in çocuklarıyla arasındaki problem bitmek bilmiyor.

İbrahim Tatlıses, bir süredir oğlu Ahmet'le görüşmüyor. Ünlü türkücüden geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir hamle gelmişti. Bu hamle herkesi şaşırtmıştı. İbrahim Tatlıses, oğluna uzaklaştırma kararı aldırmak için mahkemeye başvurmuştu.

UZAK DURSUN

İddiaya göre; mahkeme, Ahmet'e babasına yaklaşmaması için 'elektronik takip' kararı verdi. Karar gereği, Ahmet'e elektronik kelepçe takıldı. Karar kapsamında Tatlıses, babasına 3 kilometreden fazla yaklaşamayacak.

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet, medyadan bir paylaşım yaparak iddialara cevap verdi. Ahmet Tatlıses şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK YANLIŞ"

"Ben Ahmet Tatlıses. Birkaç gündür hakkımızda çıkan haberlerle ilgili konuşmam gerektiğini hissediyorum. Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul'da, kendisi İzmir'de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum. Yaklaşık dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı."